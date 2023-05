Die Sparte Leben steckt in der Neugeschäftskrise. Das ist ein Ergebnis des aktuellen map-report 929 "Solvabilität im Vergleich 2013 bis 2022 ", den das Analysehaus Franke und Bornberg GmbH (F&B) nun veröffentlicht hat. Demnach belief sich das Minus im Leben-Neugeschäft im Jahr 2022 auf 7% im Vergleich zum Vorjahr. Denn die verdienten Bruttobeiträge gemäß Solvency and Financial Condition Reports (SFCR-Berichte) der Versicherer betrugen 2022 rund 91,40 Mrd. Euro, während sie 2021 noch 98,31 Mrd. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...