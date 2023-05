Strombedarf bei 18 Mrd. kWh/ Jahr - Effizienz hat sich versechsfacht Frankfurt und Berlin sind wichtigste Standorte IT-Leistung hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt Große Offenheit für Abwärmenutzung - und große Hürden Berlin, 25. Mai 2023Ob in Industrie, Verkehr und Verwaltung, ob in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...