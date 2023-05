Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In den letzten Tagen keimte unter den Anlegern Hoffnung auf eine baldige Lösung im Streit um die US-Schuldenobergrenze auf, so die Börse Stuttgart.Für den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei es am Montagvormittag bis auf 134,64 Prozentpunkte nach oben gegangen. Nachdem sich nun doch eine Hängepartie in den USA abgezeichnet habe und auch verschiedene Konjunkturdaten keine positiven Signale hätten geben können, habe sich die Stimmung am Markt merklich verschlechtert. Der Euro-Bund-Future stehe am Donnerstag zu Handelsbeginn bei 133,62 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe steige diese Woche von 2,305% auf 2,475%. Ebenfalls gestiegen sei die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche habe diese noch bei 2,507% notiert, diese Woche gebe es 2,63%. (25.05.2023/alc/a/a) ...

