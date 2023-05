Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 24. Mai 2023:Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65) ("Mutares") hat am 24. Mai 2023 beschlossen, ihre im März 2023 mit vier Jahren Laufzeit begebene Anleihe (ISIN NO0012530965/ WKN A30V9T) ("Anleihe") in Höhe von EUR 100 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 50 Mio. zu erhöhen ("Erhöhung"). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen Investoren platziert. ...

