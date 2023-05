Berlin (www.fondscheck.de) - Scope Fund Analysis hat den KBI Global Sustainable Infrastructure (ISIN IE00BKPSDL06/ WKN A2P220) mit der Ratingnote B (gut) bewertet, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Der Fonds für Aktien von Infrastrukturunternehmen überzeuge vor allem mit einer starken Rendite, einem erfahrenen Management, einem erprobten Anlageprozess und einem innovativen Investmentsatz, der Infrastruktur und Nachhaltigkeit kombiniere. In die Beurteilung würden überwiegend qualitative Kriterien einfließen, weil die betrachtete Anteilsklasse für Privatanleger erst seit Mai 2020 angeboten werde und die Menge an historischen Kennzahlen deshalb beschränkt sei. Die institutionelle Anteilsklasse sei allerdings bereits im Oktober 2017 aufgelegt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...