Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Vectron Systems AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) wegen des Auslaufens der TSE-konformen Kassenumstellung erwartungsgemäß einen deutlichen Umsatzrückgang auf 25,2 Mio. Euro (GJ 2021: 38,2 Mio. Euro) verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei angesichts der stark rückläufigen Umsatzentwicklung auch das EBITDA auf -3,86 Mio. Euro (GJ 2021: 4,71 Mio. Euro) deutlich unter dem Vorjahreswert ausgefallen. Es werde nun sichtbar, dass der Unternehmensfokus noch stärker auf dem Ausbau des Digitalgeschäftes liege. Dies sei als Antwort auf den hohen Digitalisierungsbedarf in der Gastronomie zu verstehen. Zusammen mit den installierten Vectron-Kassen habe die digitale Produktpalette des Unternehmens für die Kunden den Vorteil, alles aus einer Hand zu beziehen und damit mit einem Vertrag eine barrierefreie Lösung zu besitzen. Zudem dürfe die künftige Entwicklung wesentlich vom Erwerb des Couponing-Spezialisten acardo group AG geprägt werden. Auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten das Kursziel von 9,40 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



