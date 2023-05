Die Verteuerung der Tierarztkosten in Verbindung mit einer neuen Gebührenordnung aus dem November 2022 rückt die Tierkrankenversicherung weiter in den Fokus. So erwartet sowohl die Barmenia eine weiter steigende Nachfrage nach Tierkrankenschutz als auch die Mediengesellschaft Seven.One Entertainment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...