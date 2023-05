In den letzten Wochen ist der Aktienkurs von Zalando deutlich zurückgegangen, nachdem das Management von Zalando im Rahmen der Q1-Berichterstattung von einem schwachen Start in das zweite Quartal, einer gedämpften Nachfrage und einem begrenzten Potenzial für die Neukundengewinnung sprach. Neue Makrodaten zur Wirtschaftsleistung in Deutschland bestätigen das düstere Bild mit einem rückläufigen BIP in Q1, aber auch die Geschäftsklima- und Verbrauchervertrauensindikatoren für Mai waren kaum ermutigend. Auf der gestrigen Hauptversammlung betonte der Finanzvorstand von Zalando, dass die breite Prognosespanne das unsichere makroökonomische Umfeld bereits berücksichtige, und bekräftigte die Zuversicht, die Prognosen zu erfüllen. Allerdings sind die Wirtschaftsindikatoren derzeit nicht gerade ermutigend. Die Analysten von AlsterResearch seien für dieses Jahr ohnehin vorsichtig, sahen dennoch die Notwendigkeit einer Anpassung der Schätzungen nach unten. Folglich senken die Experten von AlsterResearch ihr Kursziel auf EUR 32,00 (alt EUR 38,50), stufen die Zalando-Aktie jedoch weiterhin mit HOLD ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Zalando%20SE





Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken