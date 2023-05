EQS-News: PAION AG / Schlagwort(e): Konferenz

PAION VERANSTALTET GESPONSERTES BYFAVO®-SYMPOSIUM AUF DER EUROANAESTHESIA 2023 IN GLASGOW



25.05.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PAION VERANSTALTET GESPONSERTES BYFAVO®-SYMPOSIUM AUF DER EUROANAESTHESIA 2023 IN GLASGOW Symposium findet am 04. Juni 2023 in Glasgow, Schottland, statt

PAION wird in der Messehalle am Stand D29 für Gespräche zur Verfügung stehen Aachen, 25. Mai 2023 - Die PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8K), ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin wird am 04. Juni 2023 ein Byfavo® (Remimazolam) Symposium auf der Euroanaesthesia 2023 in Glasgow, Schottland, veranstalten. Der Kongress zählt zu den weltweit wichtigsten und bedeutendsten Konferenzen für Anästhesie und Intensivmedizin. Das von PAION gesponserte Symposium trägt den Titel: "Remimazolam: a new horizon in general anaesthesia?" und findet am Sonntag, den 04. Juni 2023, 12:15-13:15 Uhr (BST) statt. Prof. Maurizio Cecconi (Italien) wird die Sitzung leiten. Die Referenten bestehen aus einer Gruppe von renommierten Ärzten und klinischen Wissenschaftlern, darunter Dr. Remco Vellinga (Niederlande) und Dr. Heena Bidd (Vereinigtes Königreich). PAION wird an allen drei Kongresstagen vom 03. bis 05. Juni 2023 in der Messehalle am Stand D29 für Gespräche zur Verfügung stehen. Gregor Siebert, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentiert: "Wir freuen uns über die Möglichkeit, unser innovatives Produkt vorzustellen und die Diskussion über unser ultrakurz wirksames und kontrollierbares Benzodiazepin-Sedativum/Anästhetikum weiter voranzutreiben. Wir sind hocherfreut, dass Professor Cecconi sich bereit erklärt hat, das Symposium zu leiten, um damit den fachlichen Dialog mit international tätigen Anästhesisten weiter zu intensivieren. Wir planen, Byfavo® zeitnah in der Allgemeinanästhesie in Europa einzuführen." Über Byfavo® Byfavo® (Remimazolam) ist ein ultrakurz wirksames intravenöses Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Im Menschen wird Remimazolam weitestgehend von Leberesterasen, einer weit verbreiteten Art von Enzymen, zu einem inaktiven Metaboliten abgebaut und nicht über cytochromabhängige Abbauwege in der Leber. Wie bei anderen Benzodiazepinen steht mit Flumazenil ein Gegenmittel zur Verfügung, um bei Bedarf die Sedierung oder Narkose des Patienten wieder rasch beenden zu können. Die Daten zeigen, dass Byfavo® einen raschen Wirkeintritt und ein schnelles Abklingen der Wirkung hat und dabei ein günstiges kardiorespiratorisches Sicherheitsprofil besitzt. Byfavo® ist verpartnert in den USA (Handelsname BYFAVOTM) mit Eagle Pharmaceutical (Eagle), in Japan (Handelsname Anerem®) mit Mundipharma, in Südkorea (Handelsname ByfavoTM) und Südostasien mit Hana Pharm, in Lateinamerika mit Cristália sowie in Taiwan mit TTY Biopharm. Darüber hinaus hat PAION Vertriebspartnerschaften mit Viatris für Belgien, Polen, Frankreich und Rumänien sowie die südeuropäischen Länder Italien, Spanien und Griechenland sowie in Osteuropa (Estland, Lettland und Litauen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien und Bulgarien) mit Medis. Diese Märkte werden derzeit nicht von PAION selbst bedient. Über PAION Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Byfavo® (Remimazolam), ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Byfavo® in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Byfavo® ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Byfavo® ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in der EU/EWR, Japan, China und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen. Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributivem Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intraabdomineller Infektionen bei Erwachsenen. PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. PAION-Kontakt: Ralf Penner SVP Investor Relations & Corporate Communications PAION AG Heussstrasse 25 52078 Aachen - Germany Phone +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.



25.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com