ZAGENO eröffnet der biowissenschaftlichen Forschung eine bis dato unerreichte Effizienz sowie Kosteneinsparungen

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS / ACCESSWIRE / 25. Mai 2023 / ZAGENO, der führende Online-Marktplatz für Produkte der biowissenschaftlichen Forschung, gibt den Abschluss einer Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 33 Millionen Dollar bekannt. General Catalyst, der größte staatliche Rentenfonds der Vereinigten Staaten, Grazia Equity, OakRidge Management Group sowie ein deutsches Investmentunternehmen leiteten diese Finanzierungsrunde mit Unterstützung der bestehenden Investoren Capnamic Ventures und HighSage Ventures.

Logo

Mit dieser Finanzierung kann ZAGENO seine weitere Expansion in den Vereinigten Staaten und Europa ankurbeln und die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Produkten der biowissenschaftlichen Forschung entscheidend verbessern. ZAGENO vereinfacht die Entwicklung von Produkten, die Planung von Experimenten sowie den reibungslosen Ankauf von Bedarfsmaterial über Tausende von Lieferanten. Der Marktplatz revolutioniert wissenschaftliche Arbeitsabläufe und ermöglicht Zeit- und Produktkosteneinsparungen. Dank einer großen Auswahl an Qualitätsprodukten und geprüften Lieferanten profitieren Wissenschaftler von wettbewerbsfähigen Preisen, die durch die Transparenz des Marktplatzes und die Auswahl der Lieferanten ermöglicht werden.

"Wir möchten die neuen Investoren - zu denen auch eine der mächtigsten Aktionärsvereinigungen Amerikas, ein Weltmarktführer der Investmentbranche sowie ein bekanntes deutsches Investmentunternehmen zählen - aufs Herzlichste begrüßen und sind natürlich auch sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung durch General Catalyst und die bestehenden Anleger", erklärt Florian Wegener, der CEO von ZAGENO. "Dank dieser Finanzierung wird es für die Forschung möglich, sich auf die wissenschaftliche Wertschöpfung zu konzentrieren."

ZAGENOs Online-Marktplatz bietet eine riesige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen einschließlich Laborgeräte, Verbrauchsmaterialien, Chemikalien, Antikörper und bedarfsgerechte Lösungen. Die ZAGENO-Plattform eröffnet den Wissenschaftlern Zugang zu einem Netzwerk von geprüften Lieferanten und ermöglicht ihnen damit fundierte Kaufentscheidungen.

"ZAGENO transformiert die wissenschaftliche Forschung mit seiner bahnbrechenden Plattform", so Larry Bohn, Managing Partner bei General Catalyst. "Wir sind stolz darauf, die Firma bei ihren Bemühungen zu unterstützen."

"Dank dieser Finanzierung kann ZAGENO allen Wissenschaftlern weltweit einen noch größeren Mehrwert bieten", betont Joe von Rickenbach, Board-Chairman von ZAGENO. "Mit seiner innovativen Plattform macht das Unternehmen eine bis dato unerreichte Effizienz sowie Kosteneinsparungen möglich."

ZAGENO ist mit dieser neuen Finanzierung bestens für ein rasches Wachstum und für eine Vorreiterrolle als Innovator in der wissenschaftlichen Forschung gerüstet.

Nähere Informationen zu ZAGENO erhalten Sie unter www.zageno.com.

Über ZAGENO

ZAGENO ist ein Marktplatz für Produkte der biowissenschaftlichen Forschung. ZAGENO revolutioniert die Methoden der Entdeckung, Beschaffung und Handhabung von Produkten der biowissenschaftlichen Forschung und unterstützt damit Forscher bei ihren Bemühungen um bahnbrechende Errungenschaften, die unser Leben verbessern. Mit einem umfangreichen Leistungskatalog, erweiterten Suchfunktionen, einer transparenten Preisgestaltung und einem engagierten Kundensupport vereinfacht ZAGENO die Arbeitsabläufe in der Forschung und ermöglicht es den Wissenschaftlern, ihr Augenmerk auf bahnbrechende Entdeckungen zu richten. ZAGENO ist ein international tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in Cambridge, San Francisco, Berlin und Bangalore. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.zageno.com.

Über General Catalyst

General Catalyst ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in einen tiefgreifenden, positiven und nachhaltigen Wandel investiert - für unsere Unternehmer, unsere Anleger, unsere Menschen und unsere Gesellschaft. Wir unterstützen langfristig denkende Gründer, die den Status quo in Frage stellen, und begleiten sie von der Gründungsphase bis zur Wachstumsphase und darüber hinaus, damit Unternehmen entstehen können, die auch schwierige Zeiten überdauern. Mit ihren Niederlassungen in San Francisco, Palo Alto, New York City, London und Boston hat die Gesellschaft bereits Firmen wie Airbnb, Deliveroo, Guild, Gusto, Hubspot, Illumio, Lemonade, Livongo, Oscar, Samsara, Snap, Stripe und Warby Parker bei ihrem Wachstum unterstützt.

Nähere Informationen: www.generalcatalyst.com.

Kontaktinformationen:

Stephanie Harold

mailto:pr@zageno.com

+1 (857) 477-8479

Weitere Dateien

https://pr.report/4cIN3PuK

Weitere Bilder

QUELLE: ZAGENO

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com/, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70699Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70699&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.