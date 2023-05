Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Eurozone (EA) hat das erste Halbjahr 2023 nach Einschätzung der Europäischen Kommission wohl einigermaßen glimpflich überwunden und eine Rezession knapp vermeiden können, so Dr. Eberhardt Unger von fairesearch.In ihrem Frühjahrsgutachten schätze die Kommission das Wachstum der Eurozone in diesem Jahr auf 1,1% und in 2024 auf 1,6%. Die Konjunktur erfahre eine Stütze durch eine Normalisierung der Handelswege infolge fallender Energiepreise, von denen alle Inlandssektoren mehr und mehr profitieren würden. Dennoch bleibe der private Verbrauch eingeschränkt, bis sich 2024 die Kaufkraft allmählich verstärke. ...

