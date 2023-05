25. Mai 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/ - (Century Lithium oder das Unternehmen - ) freut sich bekannt zu geben, dass es die Produktion eines hochreinen Lithiumkarbonats ( Li2 CO3 ) mit einem Gehalt von 99,87 % aus lithiumhaltigem Tonstein aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Clayton Valley Lithium Projekt (Projekt) in Nevada, USA, wiederholt hat. Mehrere Kilogramm des hochreinen Li2 CO3 wurden aus den Lithium-Zwischenlösungen hergestellt, die im Januar in der Lithiumextraktionsanlage (Pilotanlage) des Unternehmens im Amargosa Valley, Nevada, erzeugt wurden. Nach der Auslaugung und direkten Lithiumextraktion (DLE) in der Pilotanlage wurden die Lösungen zu Saltworks Technologies Inc. (Saltworks) transportiert, wo die endgültige Verarbeitung abgeschlossen wurde.

"Diese Ergebnisse stimmen mit jenen überein, die wir im September 2022 gemeldet haben, als wir einen bedeutenden Meilenstein bei der Herstellung von Lithiumcarbonat mit einem Gehalt von 99,94 % erreicht haben", sagte Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. "Die jüngsten Ergebnisse bestätigen unsere Fähigkeit, ein hochreines Lithiumprodukt mit einem geringen Anteil an Verunreinigungen aus unserem Tonsteinverfahren zu gewinnen."

Century Lithium hat nun erfolgreich die Schritte vom Testbergbau bis zur Herstellung von batteriegerechtem Li2 CO3 wiederholt. Die nachstehende Tabelle zeigt einen Vergleich der neuesten Ergebnisse mit denen vom September 2022. Ebenfalls dargestellt sind die von zwei großen Herstellern veröffentlichten Gehalte für Lithiumcarbonat in Batteriequalität. Die Ergebnisse für die Lithiumkarbonat-Materialproben des Unternehmens wurden von Saltworks und SGS Canada Inc. abgeschlossen.

Century Li2 CO3 Mai 2023 Century Li2 CO3 September 2022 Referenz Quelle 1 Referenz Quelle 2 Li2 CO3 Gew.-% 99.875 99.94 >99.5 >99.5 H2O Gew.-% 0.03 0.01 <0.2 <0.5 Na Gew.-% 0.047 0.02 <0.03 <0.05 Ca Gew.-% 0.009 0.02 <0.01 <0.04 Fe Wppm 3 15 10 <5 Al Wppm <2 6 10 <10 Cu Wppm <4 <4 10 <5 Ni Wppm <5 <5 10 <6 Cl Gew.-% 0.008% 0.008% <0.01% <0.01%

Anmerkungen: wt% (Gewichtsprozent), wppm (Gewichtsteile pro Million), berechnete Li2 CO3 Reinheit basierend auf der Summe der über der Nachweisgrenze gemessenen Verunreinigungen

Quelle 1 & 2: Die von öffentlichen Unternehmen veröffentlichte Zusammensetzung von Li2 CO3 in Batteriequalität,

Aktualisierung der Durchführbarkeitsstudie

Eine Machbarkeitsstudie für das Projekt (Studie) begann im Februar 2022 mit der Beauftragung von Wood PLC als unabhängigem Hauptautor. Die Studie ist mit Beiträgen von Global Resource Engineers, WSP USA Environment & Infrastructure Inc. und thyssenkrupp nucera sowie mit der Unterstützung der Mitarbeiter und Berater von Century Lithium gut vorangekommen.

Die wichtigsten Bereiche der Studie sind abgeschlossen und die Schätzungen für die Kapital- und Betriebskosten liegen vor, einschließlich der Schätzungen für den Teil des Projekts, der die Chlor-Alkali-Anlage betrifft. Wood ist dabei, die Schätzungen zu konsolidieren und gemeinsam mit Century zu überprüfen sowie weitere Optimierungen und Möglichkeiten zur Kostensenkung zu evaluieren. Diese Optimierungsarbeiten werden über das zuvor geschätzte Datum der Fertigstellung der Studie Mitte des Jahres hinausgehen . Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Studie und wird zu gegebener Zeit Updates bereitstellen.

In der Pilotanlage wird im Rahmen der Zusammenarbeit von Century Lithium und Koch Technology Solutions (KTS) das KTS Li-Pro-Verfahren für DLE getestet. Die Mitarbeiter von Century Lithium arbeiten eng mit KTS bei dem Testprogramm zusammen, das nun seinen dritten 7-tägigen Betriebszyklus abgeschlossen hat. Bislang hat die KTS-Prozessausrüstung unter Verwendung der Beschickungslösung aus der Pilotanlage außerordentlich gut funktioniert, und das Unternehmen ist mit der Leistung sehr zufrieden.

Qualifizierte Person

Todd Fayram, MMSA-QP und Daniel Kalmbach, CPG, sind die qualifizierten Personen gemäß National Instrument 43-101 und haben die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Century Lithium Corp.

Century Lithium Corp. (ehemals Cypress Development Corp.) ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im westlichen Zentralnevada, USA, konzentriert. Century Lithium befindet sich derzeit in der Pilotphase von Tests mit Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte in seiner Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, Nevada, und macht Fortschritte im Hinblick auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und die Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein heimischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vizepräsident, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

centurylithium.de

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Wörter wie "erwartet", "schätzt", "projiziert", "antizipiert", "glaubt", "könnte", "geplant" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmensleitung erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70698Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70698&tr=1



