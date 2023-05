Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.05.2023 / 15:04 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Achim Nachname(n): Weiß

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

IONOS Group SE

b) LEI

391200NQNTF0AP2MP438

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E00M1

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13.50 EUR 8586.00 EUR 13.50 EUR 3078.00 EUR 13.50 EUR 2430.00 EUR 13.50 EUR 1593.00 EUR 13.50 EUR 7668.00 EUR 13.50 EUR 6399.00 EUR 13.50 EUR 4104.00 EUR 13.50 EUR 6399.00 EUR 13.50 EUR 850.5 EUR 13.50 EUR 4603.50 EUR 13.50 EUR 2956.50 EUR 13.50 EUR 1350.00 EUR 13.50 EUR 1876.50 EUR 13.50 EUR 2470.50 EUR 13.50 EUR 175.5 EUR 13.50 EUR 6399.00 EUR 13.50 EUR 2754.00 EUR 13.50 EUR 999 EUR 13.50 EUR 2902.50 EUR 13.50 EUR 864 EUR 13.50 EUR 1836.00 EUR 13.50 EUR 283.5 EUR 13.50 EUR 1485.00 EUR 13.50 EUR 15606.00 EUR 13.50 EUR 8964.00 EUR 13.50 EUR 39919.50 EUR 13.50 EUR 1093.50 EUR 13.50 EUR 25042.50 EUR 13.50 EUR 931.5 EUR 13.50 EUR 8964.00 EUR 13.50 EUR 10894.50 EUR 13.50 EUR 2767.50 EUR 13.50 EUR 2484.00 EUR 13.50 EUR 945 EUR 13.50 EUR 1552.50 EUR 13.50 EUR 1336.50 EUR 13.50 EUR 34033.50 EUR 13.50 EUR 8964.00 EUR 13.50 EUR 4819.50 EUR 13.50 EUR 3915.00 EUR 13.50 EUR 2754.00 EUR 13.50 EUR 4185.00 EUR 13.50 EUR 8748.00 EUR 13.50 EUR 2214.00 EUR 13.50 EUR 1377.00 EUR 13.50 EUR 2416.50 EUR 13.50 EUR 1012.50 EUR 13.50 EUR 2902.50 EUR 13.50 EUR 12595.50 EUR 13.50 EUR 87412.50 EUR 13.50 EUR 1012.50 EUR 13.50 EUR 1134.00 EUR 13.50 EUR 8748.00 EUR 13.50 EUR 8464.50 EUR 13.50 EUR 2727.00 EUR 13.50 EUR 1431.00 EUR 13.50 EUR 1404.00 EUR 13.50 EUR 2794.50 EUR 13.50 EUR 1012.50 EUR 13.50 EUR 1377.00 EUR 13.50 EUR 2025.00 EUR 13.50 EUR 337.5 EUR 13.50 EUR 2902.50 EUR 13.50 EUR 3037.50 EUR 13.50 EUR 931.5 EUR 13.50 EUR 40500.00 EUR 13.50 EUR 6615.00 EUR 13.50 EUR 33750.00 EUR 13.50 EUR 3591.00 EUR 13.50 EUR 1350.00 EUR 13.50 EUR 2592.00 EUR 13.50 EUR 1350.00 EUR 13.50 EUR 2902.50 EUR 13.50 EUR 189 EUR 13.50 EUR 1377.00 EUR 13.50 EUR 1350.00 EUR 13.50 EUR 1350.00 EUR 13.50 EUR 2538.00 EUR 13.50 EUR 1606.50 EUR 13.50 EUR 1350.00 EUR 13.50 EUR 1377.00 EUR 13.50 EUR 148.5 EUR 13.50 EUR 2430.00 EUR 13.50 EUR 391.5 EUR 13.50 EUR 1390.50 EUR 13.50 EUR 580.5 EUR 13.50 EUR 2835.00 EUR 13.50 EUR 891 EUR 13.50 EUR 1309.50 EUR 13.50 EUR 13500.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13.5000 EUR 536517.0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.05.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





