ROUNDUP: Fresenius treibt Wachstum bei Kabi voran - Ziele angehoben

LONDON - Fresenius -Chef Michael Sen drückt beim Umbau des Dax -Konzerns weiter auf das Gaspedal. Er hob am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages in London die Ziele für die Tochter Kabi für das laufende Jahr an und zeigte sich auch mittelfristig optimistischer. Dabei sollen vor allem der Ausbau des Geschäfts mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerpräparaten sowie mit klinischer Ernährung und Medizintechnik das Wachstum von Kabi beschleunigen. Der Arznei- und Medizintechnik-Anbieter ist ein Pfeiler der neuen Konzernstrategie, die Sen im Frühjahr vorgestellt hatte.

ROUNDUP: Cancom erhöht Jahresziele dank KBC-Übernahme - Aktie zieht an

MÜNCHEN - Wegen der Übernahme der österreichischen KBC schraubt der IT-Dienstleister Cancom seine Jahresprognose nach oben. Per 1. Juni soll KBC konsolidiert werden, wie Cancom am Donnerstag in München mitteilte. Im Gesamtjahr erwartet Cancom deshalb mehr Umsatz. Auch die Gewinne aus dem Tagesgeschäft dürften in absoluten Zahlen besser ausfallen, relativ gesehen könnte sich die an den Erlösen gemessene Marge jedoch verschlechtern. Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten unterm Strich gut an.

ROUNDUP: Nvidia-Umsatzprognose übertrifft Analystenerwartung drastisch

SANTA CLARA - Der Chipkonzern Nvidia profitiert massiv vom Boom bei Künstlicher Intelligenz. Der Grafikkarten-Spezialist übertraf mit seiner Umsatzprognose die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten um rund 50 Prozent. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um fast ein Viertel hoch. Chips und Software von Nvidia eignen sich gut für Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz.

Generali verdient dank starkem Schaden- und Unfallgeschäft deutlich mehr

TRIEST - Der italienische Versicherer Generali hat zum Jahresauftakt ähnlich wie die meisten Konkurrenten von einem starken Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen profitiert. Der operative Gewinn zog um 22 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Donnerstag in Triest mitteilte.

Kreise: Aroundtown eruiert Milliardendeal für europäische Center Parcs

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown erwägt zum Schuldenabbau Insidern zufolge den Verkauf eines Teils seiner Ferienparks in Europa. Aroundtown habe die auf Immobilien spezialisierte Investmentbank Eastdil Secured damit beauftragt, die unter dem Namen Center Parcs bekannten Ferienressorts an den Mann zu bringen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und bezog sich dabei auf informierte Personen. Einige Kaufinteressenten seien zu einer zweiten Bieterrunde eingeladen worden. Die Ferienressorts könnten Aroundtown demnach bis zu 1,1 Milliarden Euro einbringen.

Novartis-Sparte Sandoz kommt Biosimilar-Zulassung in EU näher

BASEL - Die Novartis -Sparte Sandoz ist mit der geplanten Zulassung eines Biosmiliars in der EU einen Schritt weiter. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe die Zulassungsanträge (MAA) für Denosumab zur Prüfung angenommen, teilte die Generika-Spezialistin am Donnerstag mit. Die Anträge seien durch ein Datenpaket gestützt, wonach Nachahmerpräparat genauso wirksam sei wie die Original-Medikamente Xgeva und Prolia von Amgen .

Symrise muss Pflichtübernahmeangebot für Swedencare vorlegen

HOLZMINDEN - Symrise muss nach einer weiteren Anteilsaufstockung an Swedencare ein Pflichtübernahmeangebot für den schwedischen Haustiernahrungsspezialisten vorlegen. Mittlerweile würden 30 Prozent der Anteile gehalten und damit müsse binnen vier Wochen ein Übernahmeangebot erfolgen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag mit. Die Swedencare-Aktien legten auf die Nachricht hin um elf Prozent zu.



