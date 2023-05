CANCOM wächst im Umsatz um 7,1 % mit der Inflation wenig spektakulär und hat weiter Probleme mit der Marge. 7,6 % EBITDA-Marge nach 8,9 % im Vorjahresquartal nebst Gewinnrückgang überzeugen uns nicht, auch wenn der CEO dies als solide einstuft. Die Weitergabe gestiegener Kosten scheint ein Problem zu sein und der jüngste Zukauf in neuer Größenordnung birgt das potenzielle Problem der Integration. Die bestätigte Jahresprognose wirkt deshalb ambitioniert. Gleichwohl: Knapp ein Drittel des Börsenwertes besteht aus Nettocash und sorgt für den Puffer nach unten. Aber wo ist die Perspektive nach oben? Zunächst rechnen wir mit einer Gewinnwarnung.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 21! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 21 u. a.:++ Die Konjunkturlokomotive der Zukunft ist die Wette auf KI++ Der nächste Chipzyklus kündigt sich an++ APPLE ist zu teuer!++ Der DAX absolvierte eine Doppelspitze++ GEA GROUP fliegt unter dem Radar++ Dieser DAX-Wert entwickelt sich zum WeltmeisterIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info