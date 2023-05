DJ PTA-News: UniDevice AG: Jahresabschluss 2022, Geschäftsbericht, Vorschlag Dividende, Hauptversammlung am 07.07.2023

Schönefeld (pta/25.05.2023/15:05) - Schönefeld, den 25.05.2023 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) gibt bekannt, dass

der Jahresabschluss und der Konzernabschluss 2022 festgestellt wurden und der Geschäftsbericht 2022 auf der Webseite veröffentlicht wurde.

UniDevice erzielte im Zeitraum 2016 (135 Mio. EUR) - 2022 (460 Mio. EUR) ein durchschnittliches Umsatzwachstum (CAGR) von 22,67%.

Das durchschnittliche EBIT-Wachstum betrug im gleichen Zeitraum 2016 (0,76 Mio. EUR) - 2022 (4,70 Mio. EUR) 35,48%.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 07.07.2023 eine Dividende von 12 Cent je Aktie vor.

Über die UniDevice AG

Die UniDevice AG (DE000A11QLU3) ist mit der PPA International AG, ein internationaler B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung, in der Kommunikationstechnik tätig.

In diesem Markt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin als erster in Deutschland auf die Optimierung der Lieferkette der Kunden spezialisiert.

Zu den Kunden gehören Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler. Risiken sind wegen des schnellen Lagerumschlags und Sofortzahlung der Kunden wesentlich niedriger als bei einem Großhändler.

Das Unternehmen ist seit März 2018 börsennotiert und seit Dezember 2019 mit einer Anleihe (DE000A254PV7) am Kapitalmarkt vertreten.

Aussender: UniDevice AG

ISIN(s): DE000A11QLU3 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

