EQS-Ad-hoc: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT / Schlagwort(e): Personalie

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT; Alfred Geißler folgt auf Christian Thönes im Vorstand der DMG MORI AG



25.05.2023 / 15:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung einen Wechsel im Vorstand der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (ISIN DE0005878003) beschlossen. Christian Thönes hat heute aufgrund unterschiedlicher strategischer Vorstellungen sein Amt als Vorstandsvorsitzender niederlegt. Sein Vertrag wurde im Rahmen einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung einvernehmlich beendet.



Christian Thönes macht den Weg frei für eine personelle Neuausrichtung, die auch der technischen Fokussierung rund um die Werkzeugmaschine im Sinne von Technologie und Automatisierung der DMG MORI AG noch stärker Rechnung tragen wird.



Der Aufsichtsrat dankt Christian Thönes insbesondere für seine langjährige erfolgreiche Führung des Unternehmens und seinen unermüdlichen Einsatz. Er wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg und Glück.



Zum neuen Vorstandsvorsitzenden der DMG MORI AG wurde einstimmig Herr Alfred Geißler bestellt. Herr Geißler gehört seit rund 40 Jahren zum heutigen DMG MORI-Konzern und war zuletzt u.a. seit 2005 Geschäftsführer der DECKEL MAHO Pfronten GmbH, dem größten Entwicklungs- und Produktionsstandort in Europa.



DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Der Aufsichtsrat





Kontakt:

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

ppa. Tanja Figge

Director Corporate Communications & Investor Relations



Tel.: +49 5205 74 3001

Fax: +49 5205 74 3081

pr@dmgmori.com



Gildemeisterstraße 60

33689 Bielefeld

Deutschland





Zukunftsbezogene Aussagen //

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements über künftige Entwicklungen beruhen. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements. Sie unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, wie auch den Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine oder der Corona-Pandemie, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Verhältnisse einschließlich der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage von der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT wesentlich von denjenigen abweichen oder negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Die Geschäftstätigkeit von der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die auch dazu führen können, dass eine zukunftsgerichtete Aussage, Einschätzung oder Vorhersage unzutreffend wird.



Sollten Unsicherheitsfaktoren und Unwägbarkeiten eintreten oder sollten die Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren, sich als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen als erwartet, antizipiert, beabsichtigt, geplant, angestrebt, geschätzt oder projiziert genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen sind nicht als Garantie oder Zusicherung der darin genannten zukünftigen Entwicklungen oder Ereignisse zu verstehen.



Es gibt zwei Unternehmen die unter "DMG MORI" firmieren: die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT mit Sitz in Bielefeld, Deutschland und die DMG MORI COMPANY LIMITED mit Sitz in Tokio, Japan. Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT ist ein verbundenes Unternehmen der DMG MORI COMPANY LIMITED. Diese Meldung bezieht sich ausschließlich auf die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT. Ist in dieser Meldung von "DMG MORI" die Rede, meint dies ausschließlich die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und die von ihr i.S.d. § 17 AktG abhängigen Unternehmen. Ist von der "Global One Company" die Rede, steht dies für die gemeinsamen Aktivitäten der DMG MORI COMPANY LIMITED und DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT inkl. sämtlicher Tochtergesellschaften.

















Ende der Insiderinformation



25.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com