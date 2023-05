EQS-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

The Social Chain AG: Beabsichtigte Durchführung einer prospektfreien Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten



25.05.2023 / 15:37 CET/CEST

Berlin, 25. Mai 2023 - Die The Social Chain AG (ISIN DE000A1YC996; WKN A1YC99; Börsenkürzel: PU11) (im Folgenden "TSC") beabsichtigt zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit und Stärkung der Eigenkapitalbasis die Durchführung einer prospektfreien Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen mit Bezugsrecht unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I ("Kapitalerhöhung"). Dem Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzenden der TSC, Dr. Georg Kofler, soll im Rahmen der Kapitalerhöhung ermöglicht werden, bestehende Gesellschafterdarlehen im Wege der Sacheinlage einzubringen und dafür neue Aktien der TSC zu erhalten. Die übrigen Aktionäre der TSC sollen die Möglichkeit erhalten, im Rahmen des Bezugsangebotes verhältniswahrend zum gleichen Bezugspreis gegen Bareinlage an der Kapitalerhöhung teilzunehmen.

Der Vorstand der TSC geht von einem Volumen der Kapitalerhöhung (Sach- und Bareinlagen) im knapp zweistelligen Millionenbereich aus. Durch die Umwandlung der nach HGB bislang als Fremdkapital ausgewiesenen Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital erwartet die TSC insbesondere eine Verbesserung ihrer Bilanzsituation und eine Reduzierung ihrer Zinslast.

Die Kapitalerhöhung sowie die Zulassung der neuen Aktien zum Handel am Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sollen voraussichtlich bis Ende Juli 2023 erfolgen. Die Kapitalerhöhung bedarf einer gesonderten Beschlussfassung des Vorstands, welche die Einzelheiten und Rahmenbedingungen der Kapitalerhöhung festsetzt und der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.

Mitteilende Person:

Sarah Pust I Investor Relations

Alte Jakobstraße 85/86

10179 Berlin

+49 163 208 4182

ir@socialchain.com

