Die KI-Fantasie treibt Aktien wie Nvidia oder Microsoft an. Aber auch abseits der bekannten Profiteure gibt es spannende KI-Player. Im Cybersecurity-Bereich etwa bewachen autonome Programme Rechner und Server.Der KI-Hype an der Börse hält an. Halbleiter-Aktien wie Nvidia und AMD, deren Grafikbeschleuniger die Grundvoraussetzung für das Training und die Anwendung komplexer KI-Modelle darstellen, sprinten voran. Der First-Mover Nvidia hat allein 2023 114 Prozent zugelegt und auch beim Nachzügler AMD ...

