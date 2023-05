"Das war die beste Messe, die wir bisher hatten", so das Schlusswort von Veranstalter Kai Hoffmann. Bei der Deutschen Goldmesse in Frankfurt stellten sich an zwei Tagen Anfang Mai 26 Unternehmen vor und es gab sechs Keynote Speakers. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu allen Musterdepots - Keine Gewinne mehr verpassen! Die neuesten News zu Markttrends Keine Mindestlaufzeit - monatlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...