Aktie legt zu: Cancom erhöht die Jahresprognose angesichts KBC-Übernahme

Im Zuge der Übernahme von KBC hebt das Unternehmen die geschäftlichen Aussichten an. Die Aktie stieg untertägig um über 6 Prozent, korrigierte aber im Tagesverlauf.



Um Begriffe wie Digitalisierung, "new work" und "work life balance" kommt man in der modernen Arbeitswelt kaum mehr herum - Cancom, als eines der führenden Unternehmen für Digitale Transformationsprozesse, fokussiert sich genau auf diesen Bereich und baut mit der jüngsten Übernahme die Marktanteile im DACH-Raum weiter aus. Als Muttergesellschaft von K-Businesscom ist KBC, Cancoms eigenen Angaben zufolge, "Österreichs führender ICT-Lösungs- und Serviceprovider". Als direkte Folge der Übernahme erhöhte Cancom die Prognose des laufenden Jahresumsatzes von 1.320 bis 1.390 Mio. EUR auf 1.630 bis 1.700 Mio. EUR - eine Steigerung von über 20 Prozent. Die Prognosen für das bereinigte Geschäftsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnten dabei jedoch lediglich um ca. 14 Prozent gesteigert werden.

Die Börsianer reagieren dennoch äußerst positiv und ließen die Aktie am Vormittag um über sechs Prozent auf 30,22€ steigen. Im weiteren Handelsverlauf jedoch korrigierte der Kurs der Aktie wieder leicht nach unten.









