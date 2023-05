Friedrich Pehle hat Wort gehalten. Anfang April sagte der Finanzvorstand von 2G Energy im Hintergrundgespräch (HIER) mit boersengefluester.de zum erwarteten Verlauf des ersten Quartals 2023: "Was den Maschinenverkauf angeht, werden wir in neue Dimensionen stoßen." Wie der Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen jetzt mitteilt, sind die Erlöse mit Neuanlagen um mehr als 80 Prozent auf 31,1 Mio. ... The post 2G Energy: Powerstart gelungen appeared first on Boersengefluester.

