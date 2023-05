Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte werden nervöser, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Den USA könnte am 1. Juni das Geld ausgehen, falls sich Republikaner und Demokraten bis dahin nicht auf einen Deal über die Erhöhung der Schuldenobergrenze einigen würden. Die Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition würden zwischen Hoffnung und Resignation schwanken. Ebenso ein unklares Bild böten die Einkaufsmanagerindices für die Konjunktur in den USA und Deutschland im Mai. ...

