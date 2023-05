Wien (www.fondscheck.de) - Fidelity International ernennt Emilie Goodall zur Head of Stewardship, Europe, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser neugeschaffenen Position berichte sie von London aus an Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship & Sustainable Investing.Als aktiver Vermögensverwalter sei es eines der Hauptziele von Fidelity, Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) seiner Investee-Unternehmen zu fördern. Goodall und ihr Team würden mit Fidelitys Investmentexperten gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Eine von Goodalls Hauptaufgaben werde darin bestehen, den ESG-Dialog ("Engagement") mit europäischen Unternehmen zu führen, in die Fidelity investiere. Außerdem zeichne sie für Fidelitys Proxy-Voting-Aktivitäten in EMEA sowie Nord- und Südamerika verantwortlich und werde als Bindeglied zu Fidelitys Management fungieren, um über relevante ESG-Entwicklungen zu berichten. ...

