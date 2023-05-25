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WKN: A0B8TQ | ISIN: HU0000073507 | Ticker-Symbol: MGYB
Frankfurt
25.05.23
17:01 Uhr
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Branche
Telekom
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