Hamburg (ots) -Haben Sie schon einmal von einem Lippenstift geträumt, der den ganzen Tag lang hält, ohne sich dabei schwer anzufühlen? LELO MAKEUP möchte mit seiner neuen Kosmetiklinie, mit ausgewählten pflegenden Inhaltsstoffen diese Wünsche erfüllen.- Das schwedische Unternehmen möchte nun auch die Welt der Schönheit revolutionieren- LELO MAKEUP startet mit luxuriösen Lippenstiften in intensiven Farbnuancen in das Beautysegment- LELO MAKEUP kommt am 24. Mai auf den MarktVon Beginn an verfolgt LELO die Mission, Menschen dabei zu unterstützen mehr Selbstvertrauen zu erlangen und sich in ihrer Sexualität wohlzufühlen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen die sexuelle Wellness-Branche revolutioniert und Menschen dabei geholfen, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu entdecken, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums kündigt das Unternehmen nun sein neues großes Projekt an: den Einstieg in das Make-up-Segment, um der Branche einen zusätzlichen sexy Touch zu verleihen."Der Schritt in das Beautysegment ist ein bahnbrechender Moment, der die Branche, wie wir sie kennen, verändern wird. Mit einer unvergleichlichen Erfolgsbilanz bei der Revolutionierung des Sexspielzeugmarktes möchte LELO nun auch die Welt der Schönheit neu definieren. Nach zwei Jahrzehnten, in denen wir Grenzen verschoben und neue Standards gesetzt haben, sind wir nun bereit, das Konzept der Schönheit auf globaler Ebene zu revolutionieren", sagt Luka Matutinovic, CMO von LELO.Matutinovic fügt hinzu: "Mit unserer ursprünglichen Mission im Hinterkopf haben wir als erste Beauty-Produkte luxuriöse Lippenstifte entwickelt, die Ihr Aussehen optimieren und Ihr wahres Potenzial freisetzen. Wie bei all unseren anderen LELO-Produkten möchten wir den Menschen Selbstbewusstsein schenken und sie dazu inspirieren, ungezügelte Leidenschaft zu erleben - ganz egal ob bei Tag oder Nacht. Die Freiheit und Selbstbestimmung sollen gefeiert werden. Aus diesem Grund haben wir einen Lippenstift kreiert, der wirklich angenehm ist, und in jeder Nuance tragbar ist."Taucht Ihre Lippen in satte, intensive Farbe, die stundenlang anhältDie matten Lippenstifte von LELO gibt es als Stylo- und Liquid Lipstick. Die Produkte sind in jeweils fünf Farbtönen erhältlich, die für ein butterweiches, nicht austrocknendes Ergebnis sorgen, das den ganzen Tag anhält. Die hochpigmentierte, langanhaltende Formel zaubert die verführerischsten Lippen. Die Farbauswahl schmeichelt jedem und passt zu jedem Anlass, ob tagsüber oder abends.Der LELO Stylo ist ein besonders cremiger, matter Lippenstift mit einer speziellen Mischung aus pflanzlich angereicherter Butter, die weichmachende und antioxidative Eigenschaften besitzt und die Lippen für ein jugendliches, frisches Aussehen regeneriert. Die cremige Textur lässt sich leicht auftragen und sorgt für intensive und lebendige Farbakzente. Der Soft-Focus-Effekt schafft eine Barriere für langanhaltenden Halt und ein angenehmes Gefühl auf den Lippen - ganz ohne zu kleben.Die Namen der Farben sind kreativ und entsprechen der Marke:Notorious, One Night Stand, Rebel, Come on Over und Screwed.Der LELO Liquid Lipstick verfügt über eine revolutionäre Lippenstiftformel, die das Beste aus natürlichen Inhaltsstoffen mit modernster Technologie kombiniert. Diese Technologie sorgt für starke Deckkraft mit nur einem Auftrag und eine Formel, die bis zu 12 Stunden hält. Er ist farbintensiv und bietet eine außergewöhnlich hohe Deckkraft, ohne dabei zu beschweren oder den Komfort und die Feuchtigkeit zu beeinträchtigen.Farben: Freak, Horizontal Tango, Booty Call, Hot AF and Nymph.LELO MAKEUP kommt am 24. Mai auf den Markt und wird auf lelobeauty.com und lelo.com sowie auf Amazon und in spezialisierten Kosmetikgeschäften wie Sephora, Cult Beauty und FeelUnique erhältlich sein.UVP: LELO Stylo 39 Euro; LELO Liquid Lipstick 39 EuroDie Produkte in Kürze:Der LELO Stylo ist die ultimative Verführungswaffe für einen verwegenen und fesselnden Look, der es in sich hat:- Ultimatives Lippenstift-Erlebnis mit unserem One Stroke and Gliding Sensorial Lippenstift- Sofortige gleitende und glättende Formel für müheloses Auftragen- Weichmachende und antioxidative Formel für hydratisierte und genährte Lippen- Satte Farbe und sehr hohe Deckkraft für einen intensiven und fesselnden Look- Hält bis zu 8 Stunden- Vegan und schwerelosDie Kraft der Natur: Der LELO Stylo ist durch mit Kräutern angereicherter Butter die ultimative Geheimwaffe für schöne und gleichzeitig gesunde Lippen. Diese unglaubliche Mischung schafft eine schützende Barriere für die Lippen und überzeugt mit einer synergetischen Mischung von Kräutern, um so maximale Vorteile zu bieten. Jedes Kraut bietet zusätzliche Eigenschaften:- JUNIPER stimuliert die Mikrozirkulation und trägt dazu bei, die Haut mit Sauerstoff zu versorgen, für ein frisches und jugendliches Aussehen- BETULA pendula bietet reichhaltige Eigenschaften, um die Lippen zu beruhigen und zu pflegen- EQUISETUM ARVENSE ist reich an Antioxidantien, die der Hautalterung entgegenwirken und kräftigen- VIOLA TRICOLOR & SOLIDAGO VIRGAUREA spenden Feuchtigkeit und versorgen die Lippen mit Nährstoffen- ONONIS SPINOSA bietet eine reinigende Wirkung für ein sauberes und frisches Gefühl- ARTEMISIA ABSINTHIUM ist mit seinen Flavonoiden und Vitamin C ein starkes Antioxidant, das die Lippen vor Schäden durch freie Radikale schütztDer LELO Liquid Lipstick verfügt über eine revolutionäre Lippenstiftformel, die das Beste aus natürlichen Inhaltsstoffen mit modernster Technologie kombiniert. Diese Technologie sorgt für eine intensive Deckkraft mit nur einem Autrag und eine Formel, die bis zu 12 Stunden hält. Er ist farbintensiv und bietet eine außergewöhnlich hohe Deckkraft, ohne dabei zu beschweren oder den Komfort und die Feuchtigkeit zu beeinträchtigen.- Sehr langanhaltend, kann den ganzen Tag und die ganze Nacht getragen werden, ohne Auffrischen- Zuverlässige Formel, ohne Abfärben- für ein sicheres Trageerlebnis- Angenehme und feuchtigkeitsspendende Formel, die die Lippen weich und geschmeidig hält- Hohe Deckkraft für einen intensiven und lebendigen Look- Leichtes TragegefühlMerkmale des LELO Liquid Lipstick:- NATÜRLICHE WACHSE für Cremigkeit und eine glatte Textur- LANOLINE SUBSTITUTE für ein weiches Gefühl- feuchtigkeitsspendend und cremig- NATÜRLICHER FILMBILDNER für Geschmeidigkeit und Feuchtigkeitsspeicherung- VOLATILE INHALTSSTOFFE UND SILIKONHARZ für langanhaltenden Halt, ohne AbfärbenDiese einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen sorgt für eine cremige, weiche und geschmeidige Formel und bietet langanhaltenden Halt, ohne AbfärbenLELO ist nicht nur eine Marke für Sexspielzeug, sondern eine Bewegung zur Selbstfürsorge, die sich an diejenigen richtet, die wissen, dass Zufriedenheit nicht von Geschlecht, sexueller Orientierung, Rasse und Alter definiert wird. LELO ist nicht nur eine Marke für Sexspielzeug, sondern eine Bewegung zur Selbstfürsorge, die sich an diejenigen richtet, die wissen, dass Zufriedenheit nicht von Geschlecht, sexueller Orientierung, Rasse und Alter definiert wird. Wir bieten das Erleben von Ekstase ohne Scham, das Vergnügen, alle Wunder des eigenen Körpers zu entdecken, und verleihen unseren Kunden Vertrauen, das zu einem erfüllten Intimleben führt. LELOi AB ist das schwedische Unternehmen hinter LELO, dessen Büros sich von Stockholm bis San Jose, von Sydney bis Shanghai erstrecken.