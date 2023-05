FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim nach vollständigen Quartalszahlen von 72 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ticketvermarkter sei mit einer sehr starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es deute nichts darauf hin, "dass die hohe Nachfrage der Verbraucher nach Live-Veranstaltungen an Dynamik verlieren könnte" - auch nicht die höheren Kosten bei der Durchführung von Festivals. Zur Enttäuschung am Markt, dass das Unternehmen die Jahresziele nur bestätigt habe, merkte Maul an, er erwarte frühestens mit dem Halbjahresbericht im August eine Konkretisierung beziehungsweise Anhebung des Ausblicks./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 15:57 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken