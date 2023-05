Was wäre, wenn du nur 3 Aktien kaufen könntest? In seinem Vortrag auf der Invest 2023 stellt sich Lars Erichsen dieser Qual der Wahl. Er erklärt, warum es dabei auf die Zielsetzung ankommt und wählt drei Aktien um Kapital zu erhalten. Außerdem begibt sich Lars auf eine hypothetische Zeitreise: Welche drei Aktien würde er denn mit 31 Jahren kaufen? Die Antwort auf diese und weitere Zuschauerfragen erhältst du in diesem Video!