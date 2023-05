Die AMD-Aktie schießt heute dank Nvidia um knapp zehn Prozent auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Während der Zweikampf um die beste Tagesperformance klar an Nvidia geht, hat AMD den Preiskampf, was die preisgünstigste Grafikkarte der neuen Generation betrifft, gewonnen. Dieser Wettbewerbsvorteil dürfte das Unternehmen weiter stärken.AMD hat die brandneue Grafikkarte Radeon RX 7600 mit einem attraktiven Preis von 300 Euro auf den Markt gebracht. Mit diesem kostengünstigen Angebot strebt der Konzern an, ...

