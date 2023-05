About You befindet sich, wie der gesamte Modehandel online wie offline, derzeit in unruhigem Fahrwasser. Und doch steht das Unternehmen, das jüngst 213 Millionen Euro Verlust machte, in einem Punkt besser da als die Mitbewerber. Wenn About You im Juni zur Hauptversammlung einlädt, könnten die Geschäftszahlen zu einigen unbequemen Nachfragen führen. Denn der Online-Modehändler wird seinen Verlust um 100 Millionen Euro steigern, wie der jüngst veröffentlichte Jahresbericht belegt. Demnach erhöhte sich der Vorsteuerverlust auf knapp 213 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...