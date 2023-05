Deutschland steckt in einer Rezession. Wegen gestiegener Energiepreise sank die Konsumlaune, sodass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 0,3% schrumpfte.Es ist der zweite Rückgang der Wirtschaftsleistung in Folge (Q4 2022: -0,5%), was Ökonomen als "technische Rezession" bezeichnen. Bislang sind die Folgen in den Bilanzen deutscher Unternehmen nur teilweise sichtbar. Laut EY konnten die 40 DAX-Unternehmen ihren Umsatz im Q1 um 8% steigern. Nur beim Gewinn sorgten die hohen Kosten für erste Bremsspuren: Er fiel um 7% niedriger aus als im Vorjahr. Dennoch verlief die Berichtssaison zum Q1 besser ...

