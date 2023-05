Tagesausblick für 26.05.: DAX - Abwärtsdynamik lässt nach. Halbleiteraktien im Fokus

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Bären haben das Zepter an sich gerissen und drücken die Aktienmärkte weiter nach unten. Allerdings ließ die Abwärtsdynamik deutlich nach. Der DAX® und CAC®40 gaben jeweils rund 0,2 Prozent nach Im Schuldenstreit gibt es weiterhin keine Einigung. Darüberhinaus waren aus dem gestern veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung noch keine Signale für eine Zinspause abzulesen. Die heute morgen veröffentlichten Daten zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland zeigten zudem, dass die Wirtschaft im ersten Quartal und damit zwei Quartale in Folge geschrumpft ist und sich Deutschland in einer technischen Rezession befindet. In Frankreich sank das Geschäftsklima auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Dies folgte auf den gestern ohnehin schon überaschend schwach ausgefallenen Ifo-Index. Die Daten spielen den Bären also aktuell in die Karten. Der 1. Juni rückt immer näher. Damit steigt der Druck, im Schuldenstreit doch noch eine Lösung zu finden.

In Europa stagnierten die Renditen von 2- und 10jährigen Staatspapieren im Bereich des gestrigen Schlussstands. In den USA zogen die Renditen hingegen an. Die Ratingagentur Fitch hat aufgrund des Schuldenstreits gar angedeutet, die Kreditwürdigkeit der USA möglicherweise herabzustufen. Edelmetalle wie Gold, Palladium und Silber gaben hingegen weiter nach. Der Goldpreis sank gar unter die Marke von 1.950 US-Dollar pro Feinunze. Schwächer schloss auch die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil. Hier belasteten unter anderem Sorgen um die Konjunktur.

Unternehmen im Fokus

Aixtron profitierte von positiven Analystenkommentaren. Cancom IT hat nach einem guten ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die Deutsche Börse startete die Angebotsfrist zur Übernahme der dänischen SimCorp. Die Frankfurter wollen den Softwareanbieter für insgesamt 3,9 Milliarden Euro übernehmen. Die Frist läuft bis 13. Juli 2023. Infineon kann vom Kursfeuerwerk bei Nvidia nicht profitieren. Symrise hat die 30%-Schwelle bei Swedencare überschritten und muss nun dem schwedischen Haustiernahrungshersteller ein Übernahmeangebot unterbreiten.

Morgen melden unter anderem ProSiebenSat.1 und SAF Holland (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Basler, Carrefour, Glencore, Totalenergies und Wacker Neuson laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen.

Wichtige Termine

United States-Durables

United States-Michigan subindexes Final

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.830/15.870/15.980/16.000/16.090/16.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.490/15.680/15.720 Punkte

Nach einem volatilen Auftakt stabilisierte sich der DAX® im Handelsverlauf im Bereich von 15.800 Punkten. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 15.680 und 15.720 Punkten eine Unterstützungszone. Wird diese Bandbreite nicht unterschritten, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.870 Punkte. Oberhalb dieser Marke könnten mutige Bullen versuchen, das Zepter wieder an sich zu reißen und den Index in Richtung 15.80 Punkte zu treiben. Die unteren Barrieren der unten beschriebenen Inline-Optionsscheine sind aktuell noch nicht in Gefahr. Sie liegen zwischen 11.100 und 15.000 Punkten. Mit der jüngsten Konsolidierung weitete sich der Abstand zu den oberen Barrieren aus. Sie liegen zwischen 16.800 und 17.000 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 8,37. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt, verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2023 -25.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.05.2016 - 25.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 188,08 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 273,53 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.05.2023; 17:20 Uhr

Inline Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC64ZL 6,88* 15.000 17.000 21.07.2023 DAX® HC64YZ 6,33* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 8,37* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 9,34* 11.100 16.900 21.07.2023

*max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.05.2023; 17.20 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise Inline-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

