London (ots/PRNewswire) -Die globale strategische Beratungsfirma Hakluyt hat ihr neues Büro in Frankfurt eingeweiht.Frankfurt ist seit 2019 Hauptsitz des Unternehmens für die gesamte DACH-Region, und das Büro wird ab Juli von Taro Nordheider geleitet, ehemaliger CEO von Swarovski Professional und Partner bei McKinsey & Co. Taro Nordheider löst Nicholas Sheffield ab, der nach 4 Jahren in Frankfurt in Hakluyts Tokio Büro wechselt.Alexandra Schwartz, Geschäftsführerin des EMEA-Geschäfts von Hakluyt, sagte hierzu: "Der Umzug in unser neues Büro ist ein klarer Beweis für die steigende Nachfrage nach Hakluyts Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum und unterstreicht die starken Beziehungen zu Unternehmen und Investoren in der DACH-Region. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Taro und seinem Team und auf die Gelegenheit, Hakluyts Kundenbeziehungen in der Region künftig noch mehr zu erweitern und zu vertiefen."Taro Nordheider fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, die Leitung des Geschäfts von Hakluyt in der DACH-Region zu übernehmen und mit meinen Kollegen Hakluyts Kunden bei der Bewältigung ihrer wichtigsten Chancen und Herausforderungen zu unterstützen. Es ist ein großes Privileg in dieser Region mit vielen unserer langjährigen Freunde, wie unserem internationalen Beiratsmitglied Prof. Achleitner zusammenarbeiten zu dürfen."Hinweis für die RedaktionHakluyt ist ein strategische Beratungsfirma, die Unternehmen und Investoren bei der Beurteilung ihrer bedeutendsten kommerziellen Themen weltweit unterstützt. Weiteres zum Unternehmen finden Sie unter www.hakluytandco.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hakluyt-eroffnet-neues-buro-in-frankfurt-301834931.htmlPressekontakt:Connie Fisher,cfisher@milltownpartners.com,+44 (0) 7538 086651,Anna Stojanovic,astojanovic@milltownpartners.com,+44 (0) 7594 510140Original-Content von: Hakluyt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169423/5518045