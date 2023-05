Schlechte Neuigkeiten gab es bei Varta in jüngerer Vergangenheit zur Genüge zu sehen. Als wären enttäuschende Zahlen und dürftige Aussichten nicht schlimm genug, setzen die Analysten von Goldman Sachs nun noch einmal einen drauf. Mit einer deutlichen Verkaufsempfehlung sorgte die US-Bank für den nächsten Kursrutsch.Anzeige:Um weitere 12,5 Prozent rutschte die Aktie von Varta (DE000A0TGJ55) am gestrigen Mittwoch in die Tiefe und landete zwischenzeitlich schon bei einem neuen Rekordtief bei 16,16 Euro. Der Schlusskurs fiel mit 16,38 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...