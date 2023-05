Halle/MZ (ots) -



Viele Deutsche sind in den vergangenen eineinhalb Jahren ärmer geworden. Die Inflation hat ihre Kaufkraft aufgefressen, die Löhne und Renten sind in den allermeisten Fällen weniger stark gewachsen als die Preise. Selbst wenn diese nun in einigen Bereichen wieder nachgeben, ändert das am Gesamtbefund wenig. Dramatisch und auch politisch heikel wird diese Krise dadurch, dass Bezieher geringer Einkommen besonders unter ihren Folgen leiden. Preistreiber der vergangenen Monate waren vor allem jene Waren, die zur Grundversorgung der Menschen gehören: Energie, Getreide- und Milchprodukte, Speiseöle. Wer einen großen Teil seines Einkommens zur Deckung des Grundbedarfs aufwenden muss, leidet unter dieser Form der Teuerung mehr als andere.



