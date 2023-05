XETRA Gold? Barren? Auvesta? Oder doch lieber Barrick Gold? Heute mal ein Gastbeitrag unserer "Schwesterseite" www,gold-magazin.com. Es geht um Gold. Und wie "man" investieren kann, wenn einem die vielen positiven Analystenkommentare über erwartete steigende Goldpreise in unsicheren Zeiten - bei drohendem Haushalts- Verschuldungsstreit in den USA. Mit Gold als Krisenwährung, als Fluchtwährung oder als beliebter Reserveschatz der Notenbanken - zuletzt stockte die polnische Nationalbank ihre Goldreserven auf. Mit Kursen über 2.000 USd und nahe an den Rekordhöchstständen sah es bereits vor zwei Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...