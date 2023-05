Attensi / FH Aachen Kooperationsartikel

KOELN, Deutschland, May 25, 2023" gerade hoch im Kurs. Wie man damit auch bei der Erschließung neuer Märkte und Marktchancen spielend leicht einen Anfang macht, erarbeiten nun Studierende der FH Aachen in einem kooperativen Projekt mit einem der weltweiten Marktführer in Sachen "game-based learning": Das norwegische Unternehmen Attensi erstellt seit über 10 Jahren spielbasierte Simulations-Trainings für Unternehmen und ist neben Oslo inzwischen mit weiteren Büros in London, Boston und Stockholm vertreten. Seit 2022 ist ein Office in Köln im Aufbau, um von dort den gesamten DACH-Markt für "game-based learning" zu gewinnen. Und genau hierbei baut das Team von Attensi auf die Kompetenz und Expertise der Studierenden an der FH Aachen. 17 Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefung Technischer Vertrieb treiben dieses Projekt voran.



Wie man Marktpotentiale erkennt und erschließt, die passenden Player erkennt, die richtigen Kontakte knüpft und diese Leads in erfolgreiche Projekte verwandelt, untersuchen die Teilnehmenden dieses Projekts und haben sich hierzu in vier Gruppen eingeteilt, die jeweils eine Branche betrachten: Systemgastronomie, Einzelhandel, Versicherungen und Banken. "Ich habe während des Projekts schon super viel gelernt. Zum Beispiel auch beim Besuch von Branchenmessen im Zuge des Projekts habe ich viele weitere wertvolle Erfahrungen aus der Praxis machen können, die für meine weitere Karriere wirklich wertvoll sind", berichtet Nikolas Schmitz, Studierender an der FH Aachen. "Wir erarbeiten als Team eine Vertriebsstrategie, wie solche Lösungen in der Praxis erfolgreich vermarktet werden können."

Viele der Studierenden im Projekt-Team finden in den spielbasierten Trainings-Lösungenvon Attensi auch einen ganz persönlichen Anreiz, wie z.B. für Robin Bauer, ebenfalls Studierender an der FH Aachen: "Attensi ist ja ein absoluter Vorreiter in Sachen Digitalisierung und das hat uns allen sehr gefallen. So arbeiten wir hier mit hochmodernen Produkten, die wir auch selbst spannend finden. Und mit einem Thema, dass gerade stark bei Unternehmen im Fokus liegt."

Prof. Dr. rer. pol Wolfram Pietsch betreut das Projekt am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und sieht Vorteile der Kooperation mit Attensi auf beiden Seiten: "Im schnell getakteten Entwicklungstempo der IT-Branche ist es essenziell, sich durch agile Innovationen immer wieder neu zu erfinden und so an die Spitze des Konkurrenzumfeldes zu setzen, um in neue Märkte zu expandieren und mit diesen zu wachsen. Unsere Studierenden können durch die Kooperation schon jetzt die Schlüsselqualifikationen trainieren, um sich später mit ihren eigenen Ideen und Innovationen im Markt zu etablieren und erfolgreich zu sein. Und Prof. Dr.-Ing. Walter Reichert ergänzt: "Als Forschungs-Hub fungiert die FH Aachen als Katalysator für neue Strategien und Ansätze, mit denen unsere Studierenden Attensi wertvollen Input geben können, um die gesetzten Entwicklungsziele in der DACH-Region zu erreichen. Durch diesen Austausch auf Augenhöhe ist das für alle Beteiligten eine echte Win-Win-Situation."

Felix Doepke, Geschäftsführer der Attensi GmbHsetzt ebenfalls auf die hohen akademischen Standards und Analysefähigkeiten der Teilnehmenden: "Für Attensiist der Eintritt in den DACH-Markt mit einem spezialisierten Kompetenz-Team vor Ort eine große Entwicklungs-Chance, die jedoch auch an etliche Herausforderungen gekoppelt ist. Die Unternehmenskultur und die Entscheidungsprozesse innerhalb der Unternehmen sind in der Region anders gestaltet als beispielsweise in England. Um in den Schlüsselbranchen Kunden von unseren Produkten zu überzeugen, braucht es eine genau konfigurierte Strategie, die wir gemeinsam mit den Studierenden erarbeiten wollen."

Als Alumni der FH Aachen ist Felix Doepke von den Kompetenzen der Teilnehmenden vollends überzeugt: "Da ich selbst an der FH Aachen studiert habe, weiß ich aus erster Hand, mit welch hohen akademischen Standards und vor allem mit welchem Engagement die Studierenden dort ans Werk gehen. Daher freue ich mich besonders, dieses Projekt mit meiner ehemaligen Hochschule realisieren zu können."

ÜBER ATTENSI

Attensiist der weltweit führende Anbieter von hocheffektivem gamifiziertem Training- die effektivste Methode, um Ihre Mitarbeitenden weiterzubilden und Ihre KPIs deutlich zu verbessern. Fesseln Sie Ihre Mitarbeitenden mit immersiven 3D-Trainings, die auf den neuesten Erkenntnissen der menschlichen Psychologie, des Lernens und des Gamings basieren.

Ob auf dem Handy, dem Desktop oder in der VR: Geben Sie Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich neue Fähigkeiten anzueignen, und zwar mit Trainingseinheiten, die sie gerne absolvieren und wiederholen werden. Stellen Sie ihre Arbeitsumgebung mit immersiven 3D-Grafiken, realistischen Szenarien und interaktiven Dialogen mit sprachgesteuerten Avataren nach, um ihr Wissen zu testen - und das alles in einer sicheren "Learning by Doing"-Umgebung.

Attensi hat bereits in über 150 Ländern und in mehr als 50 Sprachen gamifizierte Simulationstrainings bereitgestellt. Zu unseren Kunden gehören Microsoft, Equinor, Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, NHS, Accenture, Wagamama's, Hiscox, Scatec Solar und viele mehr. Der Hauptsitz von Attensi befindet sich in Oslo, Norwegen, mit Niederlassungen in London, Köln, Boston und Palo Alto.

Folgen Sie Attensi gerne auf LinkedIn, um Updates zu erhalten.

MEDIENKONTAKT

Anthony Wong | anthony.wong@attensi.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82827752-9825-4cb7-862b-21e195e9d73d