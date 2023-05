Olney, Illinois (ots/PRNewswire) -Die führende Faltradmarke DAHON stellt seinen neuen Produktbereich für Motorrad- und Mopedmodelle vorDAHON, der Weltmarktführer für Falträder mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Branche, plant, seine Produktpalette um eine neue Sparte von Motorrädern und Mopeds zu erweitern. Im Anschluss an den Teaser, der auf der China International Cycle Fair in Shanghai vom 5. bis 8. Mai gezeigt wurde, plant die Marke, ihre drei neuesten Modelle, das Motorrad Macaw und die Elektromopeds Magpie und Tailorbird, auf der INABIKE (https://inabike.net/) vorzustellen, einer Fachmesse für die Motorradbranche, die vom 24. bis 26. Mai unter dem Motto "Go Electric, Go green, and Cut those CO2 Emissions!" in Indonesien stattfindet.Mit dieser spannenden neuen Richtung möchte DAHON zusätzlich zu den bestehenden E-Bikes zeigen, dass umweltbewusstes Fahren nicht das Budget sprengen muss. Die drei neuesten (nicht klappbaren) Qualitätsmodelle aus der Motorrad und Mopedsparte sind zu einem attraktiveren Kostenpunkt als viele andere derzeit auf dem Markt verfügbare Modelle erhältlich und haben keinen CO2 -Ausstoß, was sie zu einer idealen umweltfreundlichen und kosteneffizienten Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor macht.Mit doppeltem Fokus auf Outdoor-Sport und schnelle urbane Mobilität erreicht das Modell Macaw bei voller Ladung eine maximale Reichweite von 80 km (50 Meilen) bei einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und einem Stromverbrauch von nur 6,19 kW/h. Der 72 V/73 Ah Lithium-Ionen-Akku benötigt nur 6 Stunden, um seine volle Kapazität zu erreichen, und lädt damit schneller als die meisten anderen Elektromotorräder mit ähnlichem Standard.Das sportliche Macaw mit seinem auffälligen Design wird von einem 5.000-Watt-Motor angetrieben und kann eine Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h (75 mph) erreichen. Es hat Reifengrößen von 110/70-17 (vorne) und 140/70-16 (hinten) bei Abmessungen (LxBxH) von 715 (28") x 2060 (81") x 1140 (45").Die beiden Mopeds Magpie und Tailorbird verfügen über eine maximale Reichweite von 110 km (56 Meilen) bei voller Ladung und verbrauchen dabei nur 2,7 kW/h Strom. Sie können auch mit einem optionalen 60 V-72 V/32 Ah Blei-Säure-Akku ausgestattet werden, der nur 8 Stunden benötigt, um die volle Kapazität zu erreichen.Angetrieben von einem 1.000-Watt-Motor können die modischen Modelle Magpie und Tailorbird bis zu 60 km/h (37 mph) erreichen und sind mit einem hocheffizienten Steuergerät ausgestattet. Magpie hat eine Reifengröße von 80/90-14 (vorne) und 90/90-14 (hinten) bei Abmessungen (LxBxH) von 700 (27") x 1880 (74") x 1220 (48"). Tailorbird hat eine Reifengröße von 90/90-12 (vorne) und 90/90-12 (hinten) bei Abmessungen (LxBxH) von 700 (27") x 1850 (73") x 1090 (43"). Die Spezifikationen dieser beiden Modelle sind ähnlich und dennoch haben sie ihren jeweils eigenen unverwechselbaren Stil: Magpie ähnelt einem Roller, während Tailorbird an den klassischen Vespa-Stil erinnert, um so den individuellen Vorlieben der Fahrer gerecht zu werden.Der Schritt von DAHON in Richtung Motorradklasse zeigt das entschlossene Engagement des Unternehmens, umweltfreundliche Innovationen auf den Markt zu bringen. Vor dem Hintergrund des E-Mobilitätszeitalters unterstützt das Unternehmen die globalen Bemühungen um die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch seine innovativen Produkte, die für alle Fahrten seiner Kunden im Stadtverkehr geeignet sind.Diese Modelle sollen auf den asiatischen und amerikanischen Märkten eingeführt werden. Das Team von DAHON freut sich, die neuen Elektromopedmodelle auf der INABIKE in Indonesien vorzustellen, und Kunden können sie an ihrem Stand A7D2-01, Halle A7 besuchen. Bei Fragen zu den Modellen oder um ein persönliches Meeting auf dieser oder künftigen Messen zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an Samantha@dahon.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2085390/DAHON_MACAW_Electric_motorcycle.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2085391/DAHON_MAGPIE_Electric_moped.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2085392/DAHON_TAILORBIRD_Electric_moped.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahon-erweitert-sein-e-mobilitatsprogramm-um-mopeds-und-motorrader-301834960.htmlPressekontakt:Ben Ben,marketing@dahon.comOriginal-Content von: DAHON North America, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169986/5518050