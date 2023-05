Vaduz (ots) -Rund 65 in Liechtenstein akkreditierte Botschafterinnen und Botschafter folgten der Einladung zum diesjährigen Informationstag. Im Fokus des Anlasses stand der Liechtensteinische Finanzplatz. Regierungschef Daniel Risch, Regierungsrätin Dominique Hasler sowie Vertreter des Finanzsektors zeigten auf, wie Staat und Privatwirtschaft in Liechtenstein die zentralen Zukunftsthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung strategisch angehen und welche Umsetzungsaktivitäten ergriffen werden.Regierungsrätin Dominique Hasler betonte in ihrer Rede die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Als wegweisendes Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Finanzplatz Liechtenstein nannte sie die Initiative Finance Against Slavery and Trafficking (FAST), die den globalen Finanzsektor in die Bekämpfung von moderner Sklaverei einbindet. Mit dieser Initiative trägt Liechtenstein aktiv zur Erreichung der UNO-Nachhaltigkeitsziele bei. Regierungsrätin Halser strich hervor, dass es gemeinsamer Anstrengungen der gesamten Staatengemeinschaft bedarf, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen: "Mut, Beharrlichkeit und Weitsicht sind gefragt, wenn die Nachhaltigkeitsziele bis 2030 für alle Menschen eine Realität werden sollen."In seiner Rede ging Regierungschef Daniel Risch auf die Finanzplatzstrategie der Regierung sowie den umfassenden Wandel des Finanzplatzes Liechtenstein seit 2008 ein. Der Regierungschef erläuterte die Faktoren, die Liechtenstein zu einem verlässlichen Partner machen. Er betonte gegenüber den ausländischen Gästen ausdrücklich die Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Finanzplatzes.Martin Gächter, Leiter der Abteilung Finanzstabilität bei der Finanzmarktaufsicht, präsentierte anschliessend Kennzahlen zum Finanzplatz und legte dar, dass der Finanzplatz Liechtenstein sehr solide aufgestellt und international eingebettet ist.In der abschliessenden Podiumsdiskussion konnten Olivier de Perregaux (CEO der LGT Private Banking), Simon Tribelhorn (Geschäftsführer des Liechtensteiner Bankenverbands), Lars Kaiser (Leiter Group Sustainability der VP Bank), undDagmar Bühler-Nigsch (Geschäftsführerin der Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen und Trusts) die Perspektiven der Marktteilnehmenden zu den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung erläutern. Deutlich wurde dabei, dass der Finanzplatz Liechtenstein sich nicht nur durch Stabilität, Innovationskraft und konsequentes Umsetzen internationaler Standards auszeichnet, sondern auch durch langfristiges Denken und Handeln. Auch das herausragende philanthropische Engagement der Liechtensteinischen Stiftungen und Trusts im internationalen Kontext konnte den Botschafterinnen und Botschafter nähergebracht werden.Der Botschafterinformationstag bot den den Vertreterinnen und Vertretern der rund 65 Staaten zudem eine Plattform, um sich mit Regierungsmitgliedern sowie hochrangingen Vertretern der liechtensteinischen Wirtschaft und Verwaltung auszutauschen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100907131