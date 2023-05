Die schärfsten Konkurrenten im Bereich Elektroautos kommen nicht aus den USA, sondern aus China. So sieht es zumindest der CEO von Ford, dem fünftgrößten Autobauer der Welt. Unter anderem im Bereich Batterien hätten die Chinesen die Nase vorne. Die BYD-Aktie musste am Donnerstag dennoch einen Dämpfer hinnehmen.In seiner Rede auf dem Sustainable Finance Summit der US-Bank Morgan Stanley sagte Ford-CEO Jim Farley am Donnerstag, er betrachte im E-Auto-Sektor nicht Toyota oder General Motors als die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...