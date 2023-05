In den letzten zwei Jahren hat die Bundesregierung eine nach eigenen Angaben "hochsichere" Cloud für den Austausch von Geheimdokumenten bauen lassen. Sie soll das Herzstück der neuen Digitalstrategie werden. Auf Anfrage der CDU/CSU-Bundestagfraktion hat sich die Regierung in einer Stellungnahme zum Bau eines neuen Hochsicherheitsnetzwerkes zum Austausch geheimer Informationen geäußert. Die millionenschwere Investition soll es ermöglichen, dass Verschlusssachen (VS) bis zur zweithöchsten Geheimhaltungsstufe (geheim) und Informationen bis zu einem Schutzbedarf des Grades "sehr hoch" sicher ausgetauscht werden ...

