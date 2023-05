Die laufende Woche begann nicht unbedingt freundlich an der Börse. Zumindest schienen die Anleger sich aber weniger Sorgen als bisher um den ungelösten Schuldenstreit in den USA zu machen. Nachdem es hier noch immer zu keiner Einigung kam, kehrte die Sorge aber am gestrigen Mittwoch mit aller Macht zurück. Immer mehr beschäftigen die Marktakteure sich damit, dass es tatsächlich zu einem Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft auf dem Planeten kommen könnte.Anzeige:Auswirkungen zeigt dies in sämtlichen Sektoren und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...