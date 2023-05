Der einzige Bodenbelagshersteller, der die prestigeträchtige Auszeichnung für die Reduzierung von Emissionen erhält

CALHOUN, Georgia, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, der weltgrößte Hersteller von Bodenbelägen (NYSE: MHK), hat sich einen Platz unter den von USA Today vorgestellten "Führenden Unternehmen in Bezug auf Klimaschutz in Amerika" verdient. Mohawk war der einzige Bodenbelagshersteller unter den Unternehmen, die für die größte Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks ausgezeichnet wurden.



"Die Auszeichnung als einer der ‚Führenden Unternehmen in Bezug auf Klimaschutz in Amerika' ist eine große Ehre und spiegelt die großartige Arbeit wider, die Tausende unserer Mitarbeiter in unseren weltweiten Niederlassungen leisten", so Malisa Maynard, Vice President of Sustainability bei Mohawk. "Wir suchen weiterhin nach neuen und innovativen Möglichkeiten, um die Treibhausgasemissionen zu senken und gleichzeitig nachhaltige Produkte zu entwickeln, die Wohnungen und öffentliche Räume in rund 170 Ländern verbessern."

Mohawk ist als weltweiter Marktführer im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt und verfügt über eine der umfassendsten Kollektionen umweltfreundlicher Produkte für Wohn- und Geschäftsräume. Das Portfolio von Mohawk umfasst die bekanntesten Marken der Branche in allen Produktkategorien, darunter Teppiche und Vorleger (Mohawk, Mohawk Group, Karastan, Mohawk Home, Godfrey Hirst), Keramikfliesen und Arbeitsplatten (Daltile, American Olean, Marazzi) sowie Premium-Laminat, Luxus-Vinylfliesen, Vinylplatten und Holz (Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step). Alle Bodenbeläge der Mohawk Group für Geschäftsräume sind CO2-neutral und werden diesbezüglich zu fünf Prozent überkompensiert.

USA Today ist die größte überregionale Zeitung der USA mit einer durchschnittlichen täglichen Leserschaft von 2,6 Millionen und 133 Millionen monatlichen Besuchen auf ihrer Website. Die Klimaführerschafts-Rankings der Zeitung werden in Zusammenarbeit mit Statista, Inc. erstellt, dem weltweit führenden Statistikportal und Anbieter von Branchenrankings.

Die "Führenden Unternehmen in Bezug auf Klimaschutz in Amerika" wurden durch die Auswertung tausender Aktien- und Personengesellschaften mit Sitz in den USA und einem Umsatz von mehr als 50 Millionen US-Dollar ermittelt. Unternehmen, die im Zeitraum von 2019 bis 2021 die höchste jährliche Reduktion der Emissionsintensität (zusammengesetzte jährliche Reduktionsrate) erreicht haben, wurden in die Liste aufgenommen, die in der Print- und Digitalausgabe von USA Today vom 24. Mai veröffentlicht wurde.

Die gesamte Liste der "Führenden Unternehmen in Bezug auf Klimaschutz in Amerika 2023" finden Sie unter Der Klimawandel erfordert eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Welche Unternehmen sind in Bezug darauf am besten?). Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht von Mohawk kann unter mohawksustainability.com eingesehen werden. Das Unternehmen aktualisiert seinen Bericht jeden September in Verbindung mit seiner Teilnahme an der NYC Climate Week.

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen zur Aufwertung von Wohn- und Gewerberäumen auf der ganzen Welt. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden sowie Spanplatten, Melaminplatten, Hochdrucklaminat-Dekorplatten und Isolierprodukten. Die branchenführenden Innovationen von Mohawk haben Produkte und Technologien hervorgebracht, mit denen sich die Marken des Unternehmens auf dem Markt differenzieren und alle Umbau- und Neubauanforderungen erfüllen. Die Marken von Mohawk gehören zu den bekanntesten in der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zehn Jahren hat Mohawk sein Geschäft von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Bodenbelagsunternehmen mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.