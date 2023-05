DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: PEH Wertpapier AG steigert Ergebnis pro Aktie im 1. Quartal 2023 - DVFA pro Aktie 31.03.2023: 0,69 Euro (Vorjahr 0,54 Euro)

Frankfurt am Main (pta/25.05.2023/23:00) - Die PEH Wertpapier AG hat im 1. Quartal 2023 das Ergebnis pro Aktie auf 0,69 Euro (2022: 0,54 Euro) deutlich besser als erwartet um 27,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert.

Die nachfolgenden Kennziffern der Jahre 2022 und 2023 sind vor Abzug der Anteile Dritter angegeben, es sei denn, es wird auf eine Abweichung gesondert hingewiesen.

Das Konzernergebnis vor Steuern der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 wird mit 2,5 Mio. Euro ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (2,6 Mio. Euro) bedeutet dies eine geringe Abnahme von 0,1 Mio. Euro (-2,5 %).

Das Ergebnis nach Steuern (nach Drittanteilen) konnte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023 auf 1,1 Mio. Euro (+27,6 %) erhöht werden (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro).

Die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 von PEH übertreffen die Plandaten und zeigen eine sehr erfreuliche und nachhaltig profitable operative Entwicklung. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2023 erwartet der Vorstand bei einem unveränderten Marktumfeld eine weitere Ergebnissteigerung.

Die Zwischenmitteilung zum 31.03.2023 von PEH steht ab 26.05.2023 unter https://www.peh.de/berichte/ zur Verfügung.

Aussender: PEH Wertpapier AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: M.Stuerner@peh.de Website: www.peh.de

ISIN(s): DE0006201403 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Tradegate

