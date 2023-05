Die Powerbank ist mit einer Schnellladefunktion für die Apple Watch und 20-W-USB-C PD zum Aufladen des iPhones, jederzeit und überall ausgestattet

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, stellt heute die erste Powerbank vor, die neuere Apple Watch-Modelle 1 und das iPhone gleichzeitig unterwegs schnell aufladen kann. Der BoostCharge Pro Fast Wireless Charger kann die Apple Watch Series 8 und die Apple Watch Series 7 in etwa 45 Minuten von 0 auf 80 und die Apple Watch Ultra in etwa einer Stunde von 0 auf 80 aufladen2 und ist damit die perfekte Lösung für die mobile Stromversorgung im Notfall.

Das leistungsstarke neue Ladegerät wurde in Kalifornien vom preisgekrönten Designteam von Belkin entworfen und so konstruiert, dass es für die meisten Apple Watch Bandgrößen und -Stile passt. Es nutzt hochmoderne Technologie, um die Apple Watch Series 8 vierzehnmal bzw. das iPhone 14 zweimal aufzuladen3

Produkteigenschaften:

Unterstützt das schnelle Aufladen der Apple Watch Series 8 und Apple Watch Series 7 von 0 auf 80 in etwa 45 Minuten und der Apple Watch Ultra von 0 auf 80 in etwa einer Stunde 2

Ausgestattet mit einem 20-W-USB-C-PD-Anschluss zum schnellen Aufladen der Powerbank selbst und eines weiteren Geräts

Bis zu 36 Stunden Videowiedergabe mit dem iPhone 14 4 mit einer Zellkapazität von 10.000 mAh

mit einer Zellkapazität von 10.000 mAh Mit Überladeschutz und vollständiger USB-IF- und MFi-Zertifizierung für eine sichere, schnelle und effiziente Stromversorgung

Unterstützt kabelloses Laden für AirPods Pro (2. Generation)

Inklusive 12-Zoll-USB-C-Kabel zum Aufladen der Powerbank

Lieferung in plastikfreier Einzelhandelsverpackung

Die Garantie für angeschlossene Geräte deckt bis zu 2.500 US-Dollar ab, für ein sorgenfreies Aufladen

Der BoostCharge Pro Fast Wireless Charger für die Apple Watch Power Bank 10K ist ab sofort zum Preis von 99,99 US-Dollar auf Belkin.com erhältlich und wird in Kürze bei ausgewählten Händlern weltweit verfügbar sein.

Über Belkin

Belkin, ein führender Anbieter für Zubehör, stellt viele Lösungen bereit, die im Audiobereich, zum Schutz, zur Sicherheit, Stromversorgung, Konnektivität, Produktivitätssteigerung und Heimautomatisierung verwendet werden können und auf eine breite Palette an Unterhaltungselektronik und Enterprise-Umgebungen abgestimmt sind. Die in Südkalifornien von Belkin entwickelten Produkte sind weltweit in über 100 Ländern verfügbar und seit 40 Jahren ist Belkin ein Marktführer und Innovator. Sein Engagement für von Menschen inspiriertes Design und Qualität fließt in alle Bereiche ein, von den Benutzertests und dem Prototyping-Prozess bis hin zur Einhaltung von Vorschriften, der Herstellung und dem Garantieprogramm. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology, um seinen globalen Einfluss zu erweitern und gleichzeitig seinen Fokus auf Forschung und Entwicklung, Gemeinschaft, Bildung und Nachhaltigkeit beizubehalten.

1 Schnelles Laden ist nur mit der Apple Watch Series 7, der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch Ultra kompatibel. Andere Modelle haben normale Ladezeiten.

2 Durchführung der Tests von Belkin im Oktober 2022. Die Geräte wurden mit der neuesten watchOS 9.0.1 Software getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Alter des Geräts, Modell und Nutzungsumgebung der einzelnen Nutzer.

3 Die Daten basieren auf internen Labortests. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach den verschiedenen Faktoren der einzelnen Nutzer variieren.

4 Maximale zusätzliche Stunden für die Videowiedergabe, berechnet durch den Vergleich der Zellenkapazität dieser Powerbank mit den maximalen Stunden für die Videowiedergabe, die das iPhone 14 unter normalen Bedingungen erreichen kann. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach den verschiedenen Faktoren der einzelnen Nutzer variieren.

