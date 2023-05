Der Bericht hebt die Innovationskraft und Führungsrolle von Experian bei der Betrugsprävention hervor CrossCore wird als Gesamt-, Produkt-, Innovations- und Marktführer anerkannt

Experian wurde im KuppingerCole-Report Fraud Reduction Intelligence Platform (FRIP) Leadership Compass 2023 für seine integrierte digitale Identitäts- und Betrugspräventions-Plattform CrossCore als "Overall Leader", "Innovation Leader", "Product Leader" und "Market Leader" ausgezeichnet. Der Bericht unterstreicht die kritische Rolle, die FRIPs bei der Eindämmung der verschiedenen Betrugsvarianten zufällt, und liefert wertvolle, vergleichende Informationen für Unternehmen, die Betrugsrisiken eindämmen wollen.

Durch die Anwendung von Risikoanalysen in Echtzeit und Entscheidungsstrategien unterstützt CrossCore seine Kunden, ihre Unternehmen vor Betrug zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Die Cloud-basierte, skalierbare Plattform bietet erstklassige Funktionen, indem sie die branchenführenden Identitäts- und Betrugspräventions-Angebote von Experian durch ein streng kuratiertes Ökosystem von Partnern ergänzt, die das Risiko über die gesamte Consumer Journey hinweg verringern und durch eine 360-Grad-Ansicht der Verbraucheridentität die beste Betrugsrisikobewertung ermöglichen.

"Es ist eine besondere Ehre, zum zweiten Mal in Folge diese Auszeichnung zu erhalten. Sie bestätigt die Innovationskraft und Führungsrolle in der Betrugsprävention, die wir unseren globalen Kunden jeden Tag bereitstellen", berichtet Alex Lintner, Chief Executive Officer, Experian Software Solutions. "Besonders erfreulich ist, dass wir die höchstmöglichen Bewertungen für die verbesserte Sicherheit, die unkomplizierte Implementierung und Bedienung sowie die überragende Benutzerfreundlichkeit von CrossCore erhalten haben."

"Experian wurde als Gesamt-, Produkt-, Innovations- und Marktführer in der 2023er Auflage des Leadership Compass on Fraud Reduction Intelligence Platforms positioniert", so John Tolbert, Director of Cybersecurity Research und Lead Analyst bei KuppingerCole. "Seine Lösungen liefern Identitätsüberprüfung, Geräteanalytik, Analyse des Nutzerverhaltens, Verhaltensbiometrie und Bot-Erkennung. Experian bietet eine weitgreifende Unterstützung für AML-, KYC-, OFAC-, PEP- und Sanktions-Screenings zur Gewährleistung der Compliance in zahlreichen Gerichtsbarkeiten. Zudem verfügt Experian über ein breitgefächertes Partnernetzwerk, das zusätzliche Identitäts- und Transaktionsdaten zur Auswertung beisteuert. Seine Lösungen werden weltweit vertrieben und sind problemlos skalierbar."

Der Leadership Compass-Report nennt mehrere Faktoren, die CrossCore zu einem der führenden Anbieter unter den FRIPs machen. Dazu zählen umfangreiche Funktionen zum Identitätsnachweis mit Remote-Dokumentenüberprüfung für eine zuverlässige Erkennung von Kontoeröffnungsbetrug, eine leicht konfigurierbare Policy- und Decisioning-Engine sowie eine weitreichende Skalierbarkeit mit Rechenzentren auf sechs Kontinenten.

KuppingerCole ist eine weltweit tätige Analystenfirma mit Schwerpunkt in den Bereichen Identitäts- und Zugangsmanagement, Governance, Betrug, Risiko und Cybersicherheit. Der Fraud Reduction Intelligence Platform Leadership Compass Report vergleicht relevante Anbieter in einzelnen Betrugssegmenten im Hinblick auf Produkt, Innovation und Markt.

Über Experian

Experian ist ein weltweit führendes Unternehmen für globale Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Einschulung eines Kindes bis hin zum Wachstum eines Unternehmens durch die Gewinnung neuer Kunden versetzen wir die Verbraucher und unsere Kunden in die Lage, ihre Daten mit Vertrauen zu verwalten. Wir helfen Privatpersonen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten; wir helfen Unternehmen, klügere Entscheidungen zu treffen und zu florieren; wir helfen Kreditgebern, verantwortungsvollere Kredite zu vergeben, und wir helfen Organisationen, Identitätsbetrug und Kriminalität zu bekämpfen.

Wir beschäftigen 21.700 Mitarbeiter in 30 Ländern und investieren jeden Tag in neue Technologien, talentierte Mitarbeiter und Innovationen, um allen unseren Kunden bei der Maximierung sämtlicher Chancen zu helfen. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Wir sind an der Londoner Börse notiert (EXPN) und Bestandteil des FTSE 100 Index.

Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder besuchen Sie unser globales Content-Hub in unserem globalen News-Blog mit den neuesten Nachrichten und Einblicken zum Konzern.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005153/de/

Contacts:

Michael Troncale

Experian Public Relations

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com