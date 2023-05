Palantir Technologies Inc. und das Ministerium für digitale Transformation der Ukraine haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, die ermöglichen wird, dass Technologien des Unternehmens die Verteidigung und den Wiederaufbau des Landes nach der Invasion durch Russland unterstützen.

Die Absichtserklärung macht den Weg frei für eine Zusammenarbeit in kritischen Bereichen wie der Katalogisierung und Begutachtung von Schäden an Gebäuden und Infrastruktur sowie der Nutzung von Software zur Optimierung der Maßnahmen zum Wiederaufbau.

Palantir, ein führendes Softwareunternehmen und Anbieter von Cloud-Lösungen, wird seine Unterstützung als strategischer Partner der Ukraine in mehreren Bereichen verstärken, um folgende gemeinsame Ziele zu verwirklichen:

Verbesserung der digitalen Fähigkeiten für staatliche elektronische Dienste, die der Verteidigung und dem Wiederaufbau der Ukraine dienen

Unterstützung und Koordinierung eines digital gesteuerten Wiederaufbaus der Ukraine

Konsolidierung der Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung, der digitalen Innovationen und der Integration der Ukraine in den internationalen Märkten

Förderung der Durchführung von Projekten mit Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte

Das Unternehmen wird die Ukraine bei ihrem Ziel unterstützen, eine digitale Führungsrolle in Europa zu übernehmen. In Kooperation mit den ukrainischen Streitkräften wird Palantir zum Austausch von Daten und Erfahrungen beitragen, die die Implementierung weltweit führender Technologien unterstützen.

"Es ist eine Ehre für uns, die Partnerschaft mit einem so hochkarätigen Unternehmen fortzuführen. Bereits heute leistet Palantir seinen Beitrag zum Sieg der Ukraine, indem es seine Tools und Informationen zur Verfügung stellt. Wir freuen uns auf eine neue Phase der Zusammenarbeit beim Wiederaufbau der Ukraine. Die Präsenz vor Ort während der Invasion bedeutet viel für die Wirtschaft und den Aufbau eines neuen Images der Ukraine im Ausland: mutig und digital", so Mykhailo Fedorov, stellvertretender Premierminister für Innovationen, Entwicklung von Bildung, Wissenschaft und Technologien Minister für digitale Transformation der Ukraine.

"Es ist uns gelungen, über das Ministerium für digitale Transformation einen erfolgreichen Einstiegspunkt für Palantir zu schaffen und die Zusammenarbeit mit zahlreichen ukrainischen Regierungsorganen voranzutreiben. Als vielseitiges nachrichtendienstliches Instrument stößt Palantir auf ein extrem großes Interesse. Durch die Entwicklung eines ambitionierten Wiederaufbauplans werden wir gemeinsam die Möglichkeit erkunden, Palantir als eines der wichtigsten Tools für den digitalen Wiederaufbau zur Analyse von Daten aus den Bereichen Infrastruktur und Stadtplanung zu implementieren", kommentiert George Dubynskyi, stellvertretender Minister für digitale Transformation der Ukraine.

"Ganz gleich, ob es darum geht, den tapferen ukrainischen Streitkräften dabei zu helfen, das Land gegen den Angriffskrieg Putins zu verteidigen, die Wiederansiedlung ihrer Angehörigen zu unterstützen oder den zivilen Wiederaufbau des Landes zu fördern Palantir steht fest an der Seite der Ukraine und ihrer Menschen. Die heutige Vereinbarung wird dazu beitragen, dass auf den Sieg Wohlstand folgen kann", erklärt Louis Mosley, Senior Vice President für Europa, Palantir.

Alex Karp, CEO bei Palantir, hat als erster westlicher CEO nach Ausbruch des Krieges Präsident Zelenskyy in der Ukraine besucht. Seitdem unterstützen Palantir-Mitarbeiter die ukrainische Regierung bei ihren Anstrengungen vor Ort und arbeiten Schulter an Schulter mit unseren ukrainischen Kollegen.

Die Unterstützung von Palantir für die Ukraine beinhaltet die Bereitstellung von Software für die ukrainischen Streitkräfte und die Hilfe bei der Umsiedlung ukrainischer Flüchtlinge, darunter 110.000 Personen nach Großbritannien.

Über Palantir Technologies Inc.

Grundlegende Software von morgen. Heute bereitgestellt. Weitere Informationen unter https://www.palantir.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen können sich unter anderem auf die Erwartungen von Palantir in Bezug auf den Wert und die Bedingungen des Vertrags sowie auf den erwarteten Nutzen unserer Softwareplattformen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind von Natur aus mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, von denen einige nicht vorhergesagt oder quantifiziert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt dieser Erklärungen verfügbar waren, und basieren auf gegenwärtigen Erwartungen sowie den Überzeugungen und Annahmen des Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele Faktoren oder Umstände betreffen, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unsere Fähigkeit, den besonderen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, die Nichterfüllung der Erwartungen unserer Kunden oder der gewünschten Leistung unserer Plattformen, die Häufigkeit oder Schwere von Software- und Implementierungsfehlern, die Zuverlässigkeit unserer Plattformen und die Möglichkeiten unserer Kunden, den Vertrag zu ändern oder zu kündigen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Unwägbarkeiten sind in den Unterlagen enthalten, die wir regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

