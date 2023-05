Wer die Börse verstehen will, muss auch den Dow Jones verstehen. Auch 127 Jahre nach seiner ersten Berechnung und Veröffentlichung am 26. Mai 1896 im Wall Street Journal ist der Dow noch immer das wichtigste Barometer der Finanzwelt. Passend zum Gründungstag des Leitindex liefern wir Ihnen heute 3 spannende Bücher von Börsenexperten, die mindestens genauso spannend sind wie der Dow Jones selbst. Viel Spaß beim Lesen!Die Regel Nummer 1 in Sachen Geldanlage ist simpel: "Verliere kein Geld!" Aber wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...