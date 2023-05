Im vergangenen Jahr litten die energieintensiven Chemieriesen Evonik, BASF und Covestro noch stark unter den kräftig gestiegenen Gaspreisen. Nun verbessert sich diesbezüglich die Lage immer weiter. So hat der Preis für europäisches Erdgas hat seine Talfahrt fortgesetzt und den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht.Am Donnerstag wurde der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bei 25,80 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. So günstig ...

