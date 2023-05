Der US-Pharmakonzern will ab diesem Jahr nochmals kräftig durchstarten. Insgesamt fünf neue Medikamente stehen vor dem Markteintritt und könnten jeweils zum Blockbuster werden, also jeder für sich Umsätze von mehr als 1 Mrd. $ im Jahr generieren. Vor diesem Hintergrund hatte ELI LILLY auch erst kürzlich seine Umsatzprognose angehoben und erwartet nun in diesem Jahr ein Plus von 11 % auf 31,7 Mrd. $. Das hat auch weitreichende Konsequenzen für die Charttechnik. Seit Ende 2020 lag die Aktie in einem äußerst stabilen Aufwärtstrendkanal, der nun nach oben hin verlassen werden konnte. Natürlich läuft derzeit der Test, ob dieser Break nachhaltig sein kann. Angesichts der fundamentalen Voraussetzungen würden wir darauf spekulieren. Für eine Anfangsposition wäre ein Kauflimit bei 415 $ interessant.



